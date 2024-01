Russell Crowe soll mit englischer Legende verwandt sein

Väterlicherseits habe er einen gewissen Simon Fraser ausfindig machen können, den 11. Lord Lovat. Der habe sich durch seine Taten nicht nur den Spitznamen «der alte Fuchs» verdient, sondern auch ein denkwürdiges Ende gefunden. So sei Fraser die zweifelhafte Ehre zuteilgeworden, «der letzte Mensch gewesen zu sein, dem im Tower of London bei lebendigem Leib der Kopf abgehackt wurde», schreibt Crowe. Sein Ratschlag an seine Follower: «Recherchiert ihn mal. Er war eine ziemliche Persönlichkeit.»