«Rust»-Klage: Alec Baldwin scheitert erneut mit Abweisungsantrag

Viel Zeit bleibt Alec Baldwin (66) und seinen Anwälten nicht mehr: Am 9. Juli dieses Jahres soll sich der Hollywoodstar vor einem US–Gericht für den Unfall am Set des Westerns «Rust» verantworten, bei dem Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) tödlich verletzt wurde. Der Hauptdarsteller und Co–Produzent des Films hielt die Waffe, aus der sich der fatale Schuss löste, in seinen Händen – die Anklage lautet fahrlässige Tötung. Ein weiterer Antrag des Schauspielers, das Gerichtsverfahren doch noch abzuweisen, scheiterte nun laut der US–Seite «Variety».