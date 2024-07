«Rust»-Prozess beginnt: Das droht Alec Baldwin bei einer Verurteilung

Laut «NBC News» wird erwartet, dass Regieassistent Dave Halls, der Baldwin am Set die scharfe Waffe übergab und Ende März 2023 zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde, in den Zeugenstand treten wird. Das Gericht in Santa Fe im US–Bundesstaat New Mexico argumentierte bei seiner Verurteilung, dass Halls einen «nachlässigen Umgang mit einer tödlichen Waffe» an den Tag legte. Halls bekannte sich schon vor dem Urteilsspruch für schuldig.