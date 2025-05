«Rust»-Regisseur: Bedauern über Film und Seitenhieb gegen Alec Baldwin

«War beschäftigt, mir eine Bratpfanne ins Gesicht zu schlagen»

Sein heutiges Verhältnis zu Alec Baldwin beschreibt Souza in dem Interview so: «Wir sind keine Freunde, wir sind keine Feinde. Es gibt kein Verhältnis.» Dann aber legt er nach: Er habe die am 23. Februar 2025 bei Max gestartete Familien–Reality–Show des Schauspielers «The Baldwins» nicht gesehen. Die Doku dreht sich um Alec Baldwin, seine Ehefrau Hilaria (41) und ihre sieben Kinder. Souza sarkastisch: «Ich glaube, ich war damit beschäftigt, mir an dem Abend, an dem die Serie ausgestrahlt wurde, mit einer Bratpfanne ins Gesicht zu schlagen.» «Rust» feierte auf dem Filmfest im polnischen Torun am 20. November 2024 Weltpremiere. Seit 1. Mai ist der Film in den deutschen Kinos zu sehen.