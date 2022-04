«Rust»-Tragöde: Neues Filmmaterial zeigt Alec Baldwin nach dem Schuss

Höchststrafe für Produktionsfirma wegen Arbeitsbedingungen

In einem separaten Bericht über die Arbeitsbedingungen am «Rust»-Set war zuvor festgestellt worden, dass das Management der Produktionsfirma «wusste, dass die Sicherheitsvorkehrungen für Schusswaffen am Drehort nicht befolgt wurden» und dass dennoch «keine Abhilfemassnahmen ergriffen» worden seien. Wie es in der Pressemitteilung der Behörde für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (OHSB) des Umweltministeriums von New Mexico vom Mittwoch weiter heisst, erhielt «Rust Movie Productions, LLC» die höchstmögliche Strafe wegen «offensichtlicher Gleichgültigkeit gegenüber den offensichtlichen Gefahren im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Schusswaffen am Set, die zu einem Todesfall, schweren Verletzungen und unsicheren Arbeitsbedingungen führten».