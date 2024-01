«Rust»-Tragödie: Alec Baldwin wird erneut angeklagt

Hat Baldwin abgedrückt oder nicht?

Eine Grand Jury in Santa Fe, New Mexico, erhob am Freitag (19. Januar) nun Anklage gegen Baldwin. Im Frühjahr 2023 hatten Sonderermittler eine Anklage gegen Baldwin zunächst noch abgelehnt. Der 65–Jährige, der Co–Produzent und Hauptdarsteller des Films ist, sagte, er habe den Abzug der Waffe bei der Probe nicht gedrückt. Damals hiess es aber in einer Erklärung der ermittelnden Behörde, man behalte sich das Recht vor, Alec Baldwin erneut anzuklagen, sollte es neue Fakten geben. Mitte August kam dann offenbar ein weiteres Waffen–Gutachten in dem Fall zu dem Ergebnis, dass der Schauspieler entgegen seiner Behauptungen doch abgedrückt haben soll.