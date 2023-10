«Rust»-Tragödie: Kommt Alec Baldwin doch noch vor Gericht?

Alec Baldwin (65) könnte wegen der «Rust»–Tragödie erneut angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft in New Mexico beabsichtigt «NBC News» zufolge, den Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung zu belangen. Am 21. Oktober 2021 hatte Baldwin am Film–Set von «Rust» versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) erschossen. Eine Requisitenwaffe war mit scharfer Munition geladen – wie es dazu kommen konnte, ist bisher unklar. Laut «NBC News» soll Baldwins Fall in den kommenden Wochen vor eine Grand Jury gebracht werden.