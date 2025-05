«Rust»: Überschatteter Western mit Alec Baldwin floppt heftig

Vor dreieinhalb Jahren: Der fatale Schuss am «Rust»–Set

Am 21. Oktober 2021 hatte sich am Set von «Rust» aus einer Waffe, die Alec Baldwin in der Hand hielt, ein Schuss gelöst. Er traf Kamerafrau Halyna Hutchins und den hinter ihr stehenden Regisseur Joel Souza (51). Hutchins starb an den Folgen der Schussverletzung. Die Mutter eines Sohnes wurde 42 Jahre alt.