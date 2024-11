«Rust»-Weltpremiere: Grosse Nachfrage lässt Ticketsystem abstürzen

Während des laufenden Prozesses sah es lange Zeit so aus, als würde der skandalumwitterte Western einfach in der Versenkung verschwinden, nun wird er auf dem renommierten Filmfestival in Polen am 20. November doch noch seine Weltpremiere feiern. Wie der «Hollywood Reporter» berichtet, kam es wenige Minuten nach der Eröffnung des Ticketvorverkaufs zu einem derartigen Ansturm, dass das Verkaufssystem für rund eine halbe Stunde vollständig zusammenbrach.