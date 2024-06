Ruth Maria Kubitschek: Das ewige «Spatzl» aus Nordböhmen

«Mein Leben fing eigentlich erst mit 60 Jahren an. Ich hatte bis dahin so viel Gepäck auf meine Schultern geladen – sowohl äusserlich als auch geistig. Jeder Schmerz, jede Verletzung kam immer wieder hoch. Also habe ich alles, was ich bis zu meinem 60. Lebensjahr zusammengerafft habe, losgelassen. Ich habe meine Wohnung in München aufgegeben, alle Möbel verschenkt und bin in die Schweiz. Das war eine tolle Erfahrung. Von da an wurde ich auch richtig schöpferisch. Ich habe viel gemalt und meine Bücher geschrieben. Zudem hat mich die Katastrophe von Tschernobyl [1986] wachgerüttelt. Ich habe Märchen geschrieben und die Kostbarkeit jeder Blume und jeden Baumes in den Mittelpunkt gestellt. Mit 65 habe ich dann schliesslich gemeinsam mit einer Freundin den Garten geschaffen als Dankeschön an die Erde.» Dort stehen vermutlich auch heute noch ihre «zwei italienischen Zitronenbäumchen», die nach zwei «tollen Schauspielerinnen benannt wurden: Sophia Loren ist etwas grösser, Gina Lollobrigida dafür etwas robuster».