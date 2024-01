Ryan Gosling nach Oscar-Nominierung: «Ohne Barbie gibt es keinen Ken»

Gosling betont: «Sie schrieben Geschichte»

«Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert wurden, wäre eine Untertreibung», schrieb Gosling in einer Erklärung, die verschiedenen Medien wie «CBS News» und «The Independent» vorliegt. «Barbie»–Mimin Robbie erhielt keine Nominierung als beste Hauptdarstellerin, auch Regisseurin Greta Gerwig ging in der Kategorie Beste Regie leer aus. Für Gosling offenbar fast ein Skandal. In seinem Statement betonte er, was die beiden Frauen geleistet hätten: «Trotz aller Widrigkeiten brachten sie uns mit nichts als ein paar seelenlosen, spärlich bekleideten und glücklicherweise schrittlosen Puppen zum Lachen, sie brachen uns das Herz, sie trieben die Kultur voran und sie schrieben Geschichte.» Deshalb sollte ihre Arbeit «zusammen mit den anderen sehr verdienten Nominierten anerkannt werden».