Ryan Gosling präsentiert Weihnachtsversion von «I'm Just Ken»

Ken schickt Weihnachtsgrüsse an Barbie

Gosling und Ronson sind in dem fünf Minuten langen Video gemeinsam mit anderen Musikerinnen und Musikern in einem mit bunten Lichterketten geschmückten Aufnahmestudio zu sehen. Man hört sie über den Song diskutieren. Dann setzt sich Gosling mit den Worten «Die Welt kann Kens Stimme haben, aber nur Barbie bekommt seine Augen» eine Sonnenbrille auf und legt los. Am originalen Songtext hat sich in der Weihnachtsversion nichts verändert, der Song wird aber von Streichern und Kastagnetten weihnachtlich untermalt. Zum Schluss geht noch ein Gruss an Kens Angebetete raus: «Merry Christmas Barbie, wo immer du bist.»