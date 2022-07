Ist die Verkörperung von Ken die Rolle seines Lebens? Ryan Gosling (41) hat in einem Interview von der «Barbie»-Realverfilmung geschwärmt. Über die Rolle als Ken sagte er dem Branchenmagazin «Variety»: «Endlich ist es so weit. Das hat mein ganzes Leben auf sich warten lassen.» Wie erste Bilder vom Set gezeigt haben, ist er in dem Film mit platinblondem Haar und 80er-Jahre-Outfits in Neonfarben zu sehen, ebenso wie seine Schauspielkollegin Margot Robbie (32) als Barbie.