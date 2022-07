Ryan Gosling und Chris Evans: Kuriose Outfits bei Berlin-Premiere

«The Gray Man» ab 22. Juli auf Netflix

«The Gray Man» läuft seit dem 14. Juli in den deutschen Kinos und ist ab dem 22. Juli bei Netflix verfügbar. Der Actionfilm handelt von CIA-Agent Court Gentry (Gosling), auch bekannt als Sierra Six. Während er als Häftling in einem Bundesgefängnis einsitzt, wird er von der CIA rekrutiert und von seinem neuen Vorgesetzten Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton, 66) zu einem der besten Auftragskiller des Auslandsgeheimdienstes ausgebildet. Doch dann wird Sierra Six plötzlich selbst zur Zielscheibe: Es beginnt eine nervenaufreibende Jagd rund um den Globus, bei der Lloyd Hansen (Evans), ein ehemaliger CIA-Agent, vor nichts zurückschreckt, um ihn auszuschalten. Unerwartete Unterstützung erhält Sierra Six von Agentin Dani Miranda (de Armas).