Ryan Gosling und Emily Blunt performen Taylor-Swift-Cover bei «SNL»

Ryan Gosling und Emily Blunt performen Taylor–Swift–Cover

Statt eines einfachen Monologs eröffneten der Schauspieler und die Schauspielerin die Sendung mit einem Cover von Taylor Swifts (34) Hit «All Too Well», der auch in ihrem neuen Film «The Fall Guy» zu hören ist – bei «SNL» gab es aber «(Ken's Version)» inklusive tanzenden Barbies und Oppenheimer–Figuren. «Ich habe Venice Beach zerlegt, es ist wahr. Meine Kleidung war eng, aber etwas an diesen Spandex hat sich so richtig angefühlt», singt Gosling zur Melodie von «All Too Well» und fährt fort: «Ich habe meine Inliner in diesem grossen pinken Haus vergessen, aber den grossen Pelzmantel habe ich noch und werde ihn jetzt tragen.»