Ryan Gosling und Emily Blunt: Taylor Swift brachte sie wieder zusammen

Wiedervereinigung in Action–Komödie «The Fall Guy»

Eine praktikable Lösung dafür bot sich den beiden Filmstars durch ihr gemeinsames Mitwirken in der Action–Komödie «The Fall Guy», die am 30. April in den deutschen Kinos anlaufen wird. Bei dem Film handelt es sich um eine Adaption der 80er–Jahre–Kultserie «Ein Colt für alle Fälle» (engl. «The Fall Guy»). Gosling übernimmt darin die Rolle des Stuntman und Kopfgeldjägers Colt Seavers, während Blunt die Nachwuchsregisseurin Jody Moreno verkörpert. Absehbarerweise knistert es zwischen den beiden in dem Blockbuster gewaltig und die erste Kuss–Szene lässt nicht lange auf sich warten.