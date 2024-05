Ryan Gosling und Emily Blunt verraten das Geheimnis ihrer Liebesszenen

Emily Blunt: Es ist an der Zeit. Sie sind die unbesungenen Helden. Es ist schier Wahnsinn, dass sie noch nicht in dem Masse anerkannt worden sind. Und sie riskieren mehr als jeder andere am Filmset. Sie sind untrennbar mit der Filmgeschichte verbunden. Die meisten unserer denkwürdigen Filmmomente wurden von einem Stuntdarsteller oder einem Stuntdesigner entworfen. Ich wüsste also nicht, wo wir ohne sie wären. Sie geben dem Publikum dieses knisternde Gefühl der Ehrfurcht, wenn man weiss, dass es eine echte Person ist, die das tut. Und es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass diese Leute nicht mehr von einem Geheimnis umgeben sind, denn sie geben alles, was sie haben.