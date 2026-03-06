Ryan Gosling und Eva Mendes überraschen mit seltenem Pärchenauftritt

Im Jahr 2023, anlässlich des Kinostarts von «Barbie», in dem Gosling die Rolle des Ken spielte, erklärte Mendes, warum das Paar nicht gemeinsam auf dem roten Teppich posiert. «Wir machen solche Dinge nicht mehr zusammen», schrieb sie laut «People» damals auf Instagram als Antwort an einen Follower. Später stellte sie klar, dass es ihr «unangenehm» sei, ihr «sehr privates Leben» mit Gosling öffentlich zu machen.