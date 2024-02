Ryan Gosling: Wie Greta und Margot ihn zum Ken überredeten

«Barbie» war schwieriger als «Blue Valentine»

Entgegen der Erwartungen soll die Darstellung des Ken Gosling viel abverlangt haben. So vergleicht der Schauspieler die Arbeit an «Barbie» mit der an dem hochemotionalen Drama «Blue Valentine»: «Es gab Momente, in denen ich dachte: ‹So hart hat sich arbeiten seit ›Blue Valentine‹ nicht mehr angefühlt›. Es gab Momente, in denen ich nach ‹Blue Valentine› emotional völlig erschöpft war und auf der Heimfahrt auf dem Boden des Autos lag – einfach leer. Und es war noch schwieriger, Ken zu spielen. Und ich dachte: ‹Wie kann ich das bei diesem Film fühlen?›»