Ryan Reynolds feiert in der Doku «Underdogs» die Freaks der Natur

Eines der Highlights unter den Aufnahmen, die von renommierten Tierfilmern gemacht wurden: eine erstmals gefilmte Höhle in Neuseeland, in der Millionen schleimbedeckter Larven mit ihren leuchtenden Hinterteilen eine Art Natur–Disco veranstalten. «Diese gigantische Höhle strahlt heller als eine Junggesellenbude unter Schwarzlicht», heisst es als kleiner Vorgeschmack auf die ungewöhnliche Natur–Doku in einer Pressemitteilung. «Underdogs – Aussenseiter des Tierreichs» zeigt zahlreiche Szenen, die noch nie zuvor gefilmt wurden.