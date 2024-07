Ryan Reynolds hat für «Deadpool»-Drehbuchautoren auf Gehalt verzichtet

Mit «Deadpool & Wolverine» kommt am 24. Juli nun bereits der dritte Teil des Franchise um den in rot gekleideten Antihelden in die Kinos. Darüber sei Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) heute glücklich, denn sowohl was das Budget als auch die Zeit anbelangt, habe es am Set viel Druck gegeben. Im Interview mit der «New York Times» im Rahmen der aktuellen Promo–Tour verriet Reynolds nun, dass er sogar auf sein Gehalt verzichtet habe, um seine Co–Autoren zu bezahlen.