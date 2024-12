Ryan Reynolds mit höchster kanadischer Auszeichnung geehrt

Höchste zivile Anerkennung in Reynolds' Heimatland

Der ‹Oder of Canada› ist in Kanada die höchste Auszeichnung des Staates für eine Zivilperson und wird nach dem lateinischen Motto «Desiderantes meliorem patriam» (z. Dt.: «die ein besseres Vaterland begehren») verliehen. Der Orden, der am 1. Juli 1967 begründet wurde, umfasst drei Stufen: ‹Companions of the Order of Canada›, ‹Officers of the Order of Canada› und ‹Members of the Order of Canada›. 2020 zählte die Gesamtanzahl inklusive der verstorbenen kanadischen Ordensträger 500 Companions, 2.450 Officers und 4.727 Members.