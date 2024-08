Ryan Reynolds spricht über schlimme Halluzinationen seines Vaters

Ryan Reynolds macht sich auch eigene Vorwürfe

Sein Vater habe einen Verfolgungswahn entwickelt, konspirative Verschwörungen gegen ihn gewittert und gedacht, dass sein Umfeld hinter ihm her sei. In der Folge hätten sich auch dessen Freunde immer mehr abgewandt. «Und all diese Dinge waren so ganz anders als der Mann, mit dem ich aufwuchs und den ich kannte», gesteht Reynolds offen. Erst in den Jahren nach dem Tod seines Vaters sei er in der Lage gewesen, die Geschehnisse einzuordnen. Bis heute sei dieser Prozess aber nicht abgeschlossen: «Ich setze ständig Teile der Geschichte zusammen.»