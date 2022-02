Ryan Reynolds und Blake Lively wollen für die Ukraine spenden

Blake Lively (34) und Ryan Reynolds (45) gehören zu den Stars, die sich für die Ukraine einsetzen. Infolge des Krieges waren «unzählige Ukrainer gezwungen, aus ihrer Heimat in die Nachbarländer zu fliehen», schrieb Reynolds via Twitter. «Sie brauchen Schutz.» Gemeinsam mit seiner Ehefrau wolle er jede Spende an das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) der USA verdoppeln - und zwar «auf bis zu eine Million Dollar», führte er aus.