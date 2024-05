Ryan Reynolds und Hugh Jackman: So eng ist ihre Verbindung

Kennenlernen am Set von «X–Men Origins: Wolverine»

Ryan Reynolds und Hugh Jackman lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zu Hugh Jackmans «X–Men Origins: Wolverine» kennen. Für Reynolds war die Rolle des Superhelden «Deadpool» in dem Film das bis dato grösste Engagement seiner Karriere. Der Hauptdarsteller habe ihn am Set direkt herzlich aufgenommen. «Allein die Tatsache, dass du meinen Namen kanntest, bedeutete mir so viel. Und du kamst rüber, hast mich umarmt und gesagt: ‹Willkommen an Bord›», erinnerte er sich. Die beiden Hollywoodstars hätten im Laufe ihrer Freundschaft sehr viel voneinander lernen können.