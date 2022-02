Ryan Reynolds und Rob McElhenney zahlen für Gin Tonics von Fussballfans

Ryan Reynolds (45) and Rob McElhenney (44) geben eine stattliche Runde aus. Die beiden Hollywood-Stars bezahlen in einem Pub im walisischen Wrexham 365 Gin Tonics für Fussballfans. Damit feiern sie das einjährige Jubiläum ihres Kaufs des Fussballclubs AFC Wrexham. Auf die Aktion machten die beiden mit einem Flyer in der Bar aufmerksam. Der Verein hat deren Nachricht auf seinem Instagram-Account mit 83.000 Followern geteilt.