Ryan Reynolds: «Welcome to Wrexham» bekommt drei weitere Staffeln

Was folgte, war eine Geschichte, die man sich kaum besser hätte ausdenken können: drei Aufstiege in Serie, von der National League bis in die Championship, der zweithöchsten Spielklasse im englischen Fussball nach der Premier League. Die beiden Klubbesitzer sind regelmässig im Stadion. McElhenney, Reynolds und dessen Ehefrau Blake Lively (38) waren unter anderem im April 2025 im Racecourse–Ground–Stadion Zeugen des dritten Aufstiegs hintereinander. Noch keinem Club in den fünf obersten englischen Spielklassen ist es zuvor gelungen, in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten aufzusteigen, berichtete «Sky News».