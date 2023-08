Saal singt Geburtstagsständchen für Robert Lewandowski

Im Interview mit «Bild» verriet sie: «Er hat sich so gefreut, dass er heute nach Hamburg kommen konnte. Morgen holen wir die Party mit Freunden in Barcelona nach. Ich habe da schon was vorbereitet. Ich bin stolz, an seiner Seite zu sein.» Jede Frau unterstütze ihren Mann. «Wir vermissen München, haben ja viele Freunde da.» Und Lewandowski, der im Sommer 2022 zum FC Barcelona gewechselt war, betonte: «Viele Spieler denken in diesem Alter schon an ihr Karriere-Ende. Ich nicht. Eine starke Frau an seiner Seite ist sehr, sehr wichtig. Sie hat mir sehr geholfen, bei allem.» Er sei nun gespannt, was seine Frau für den nächsten Tag organisiert habe.