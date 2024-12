Sabrina Carpenter: Das sagt sie zu ihrem Hit «Espresso»

Für den Grammy nominiert

Und die Erfolgssträhne für Carpenter scheint nicht abreissen zu wollen: In insgesamt sechs Kategorien ist die in Pennsylvania geborene Schauspielerin und Sängerin für die Grammy Awards 2025 nominiert. Mit ihrem Song «Please Please Please» von ihrem sechsten Studio–Album «Short n' Sweet» tritt die Sängerin in der Kategorie «Lied des Jahres» unter anderem gegen Billie Eilish (23), Taylor Swift (35) und Beyoncé (43). Die 67. Grammy–Verleihung findet am 2. Februar 2025 in Los Angeles statt.