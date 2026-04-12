Sabrina Carpenter entschuldigt sich für «Jodel»-Missverständnis

Als der Fan antwortete, dass es sich um seine Kultur handele, entgegnete Carpenter: «Deine Kultur ist Jodeln?» Auch die Erklärung des Zuschauers, dass es ein festlicher Ruf sei, schien die Künstlerin in dem Moment nicht zu überzeugen. «Ist das hier das Burning Man? Was ist hier los? Das ist seltsam», kommentierte sie weiter. Ein Clip dieser Szene ging kurz darauf viral und löste Vorwürfe der kulturellen Insensibilität und Islamophobie aus.