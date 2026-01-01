Sabrina Carpenter: Feuerdrama im eigenen Badezimmer

Das Jahr 2025 war für Carpenter trotz der häuslichen Panne aussergewöhnlich erfolgreich. Ihre Instagram–Stories zeigen ihre zahlreichen beruflichen Meilensteine: Sie arbeitete mit Country–Legende Dolly Parton am Remix von «Please Please Please» zusammen und stand gemeinsam mit Paul Simon bei «Saturday Night Live» auf der Bühne. Auch ein «Vogue»–Cover, die Dreharbeiten zum «Manchild»–Video und die Veröffentlichung ihres Albums «Man's Best Friend» prägten ihr Jahr.