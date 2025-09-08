Sabrina Carpenter: Ihr durchsichtiges VMA-Kleid ist ein echter Hit

Auch auf der Bühne eine Gewinnerin

Bei der Preisverleihung selbst gehörte Sabrina Carpenter zu den grossen Gewinnern. Nach Lady Gaga (39), die vier Trophäen mit nach Hause nahm, wurden Ariana Grande (32) und Carpenter am Sonntagabend mit jeweils drei Auszeichnungen bedacht. Carpenter, die unter anderem für das beste Album geehrt wurde, war ausserdem die einzige Künstlerin, die laut «The Hollywood Reporter» bereit war, den Abend für eine offen politische Aussage zu nutzen und sich auf der Bühne für die Transgender–Community einsetzte.