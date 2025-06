Sabrina Carpenter lässt für «Rolling Stone»-Cover die Hüllen fallen

Auch über oberflächliche Anfeindungen spricht die US–Amerikanerin und kreidet an: «Wir leben in einer so seltsamen Zeit, in der man denkt, dass es um Girlpower geht und dass Frauen Frauen unterstützen. Aber in Wirklichkeit muss man, sobald man ein Bild von jemandem sieht, der ein Kleid auf einem roten Teppich trägt, in den ersten 30 Sekunden, in denen man es sieht, alles Böse über ihn sagen.»