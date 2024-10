In New York

Sabrina Carpenter: Schimmernder Auftritt bei der Time 100 Next Gala

Sabrina Carpenter weiss, wie man einen glanzvollen Auftritt hinlegt. Bei der Time 100 Next Gala in New York City erschien die Sängerin in einem fliessenden Metallic–Kleid und verboten hohen Schuhen, ebenfalls in Silber.