Sabrina Carpenter treibt ihr Erfolgsrezept auf die Spitze

Die Linie zieht sich durch: Schon ihr Hit «Manchild» war ein Schlag unter die Gürtellinie, von dem sich ihr Ex und seine Mutter wohl nicht mehr erholen werden: «Why so sexy / If so dumb / And how survive the earth so long / If I‹m not there it won›t get done / I choose to blame your mom.» Übersetzung: «Warum so sexy / Obwohl so dumm / Wie hast du so lange auf der Welt überlebt / Wenn ich nicht wäre würde es nie erledigt werden / Ich hab entschieden, deiner Mutter die Schuld zu geben.»