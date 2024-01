Sabrina Setlur: Deutschlands Rap-Pionierin wird 50

Flucht vor dem Medienrummel

2022 berichtete sie in dem Podcast «Auf die Schnauze – Haustiere und ihre Promis» von der Endphase ihrer musikalischen Laufbahn, in der es in der öffentlichen Berichterstattung immer weniger um ihre Musik, sondern vor allem um vermeintliche Skandale ging. «Das war absolut ätzend», erinnerte sich Setlur. «Ich habe selbst – vielleicht zu spät – gemerkt: Das Ding läuft irgendwo hin und ich kann es nicht mehr stoppen.» Nicht nur sie, sondern auch ihr privates Umfeld habe zunehmend unter dem Medienrummel um ihre Person gelitten. Ziemlich bald sei ihr klar geworden: «Diese Art von Popularität möchte ich nicht. Ich bin einfach keine Celebrity in allen Lebenslagen.» In einem Interview mit «Prisma» ergänzte sie dazu: «Die Reissleine zog ich, bevor ich anfing, das zu hassen, was ich liebe, meinen Lebensinhalt.»