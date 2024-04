Sacha Baron Cohen & Isla Fisher: Scheidung nach 13 Ehejahren

Der Wirbel um den Komiker hält an

Da die Scheidung schon 2023 eingereicht worden war, hat der aktuelle Wirbel um Sacha Baron Cohen wohl nichts mit der Entscheidung zu tun. Schauspielerin Rebel Wilson, die 2016 in «Der Spion und sein Bruder» mit Cohen zusammenarbeitete, erhebt in ihrer jüngst erschienenen Autobiografie «Rebel Rising» schwere Vorwürfe gegen den Star. Am Set der Komödie habe er sie mehrfach schikaniert und sie dazu gedrängt, sich «nackt auszuziehen». Auch habe er sich unvermittelt die Hose heruntergezogen und angeblich gesagt: «Rebel, kannst du mir deinen Finger in den Po stecken?»