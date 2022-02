Safer Internet Day: So machen Eltern Smartphones für Kinder sicher

39 Prozent befragter Eltern in Europa gaben laut einer Studie des IT-Sicherheitsunternehmens Kaspersky von Ende 2021 an, dass ihre Kinder ihr erstes digitales Gerät im Alter von sieben Jahren oder früher erhalten. Mit diesem verbringen sieben von zehn europäischen Kindern mehr als zwei Stunden täglich - und gut ein Fünftel sogar mehr als fünf Stunden. So machen Eltern das Smartphone für ihre Kinder sicherer und schränken die Zeit am Handy ein.