Saftige Orangen-Küchlein zum Verwöhnen

Wenn die Wintertage langsam heller werden, sind Orangen genau das richtige Gegengewicht zu schweren Desserts. Diese Küchlein bringen Zitrusnoten, Vanille und einen saftigen Teig zusammen. Sie sind schnell gebacken, fein ausbalanciert im Geschmack und ideal als kleines Dessert oder zum Nachmittagskaffee.
Zutaten (4 Stück)
3 Bio–Orangen (2 für Saft und Abrieb, 1 für die Dekoration)
120 g weiche Butter
120 g Zucker
2 Eier (Zimmertemperatur)
150 g Mehl (Type 405)
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
50 ml Milch
1 TL Vanilleextrakt
1 EL brauner Zucker zum Bestreuen
2 EL Puderzucker zum Bestäuben
Butter zum Einfetten
Kochutensilien: 4 Souffléformen (ca. 200 ml), Rührschüssel, Handrührgerät, Zestenreibe, Zitronenpresse, Teigschaber, scharfes Messer, Sieb, Backblech
Zubereitung (50 Minuten)
1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die vier Souffléformen gründlich mit weicher Butter ausstreichen und auf ein Backblech stellen. Zwei Orangen heiss abwaschen, trockenreiben und die Schale fein abreiben. Eine dieser Orangen auspressen und etwa 60 ml Saft abmessen.
2. Die dritte Orange ebenfalls heiss abwaschen und mit einem scharfen Messer vier gleichmässige Scheiben von etwa 5 mm Dicke abschneiden. Die Scheiben halbieren, sodass acht Halbmonde entstehen. Die Orangenhälften auf Küchenpapier legen und leicht trocken tupfen.
3. Die weiche Butter zusammen mit dem Zucker in einer Rührschüssel mindestens vier Minuten schaumig aufschlagen, bis eine helle, luftige Masse entstanden ist. Die Eier einzeln unterrühren und jeweils vollständig einarbeiten, bevor das nächste hinzukommt.
4. Den Orangenabrieb und den Vanilleextrakt zur Buttermasse geben und kurz unterrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver und Salz vermischen. Diese trockenen Zutaten abwechselnd mit der Milch und dem frisch gepressten Orangensaft unter die Eiermasse heben, dabei nur so lange rühren, bis alles gerade verbunden ist.
5. Den Teig gleichmässig auf die vier Souffléformen verteilen und die Oberfläche mit einem Teigschaber glattstreichen. Auf jedes Küchlein zwei Orangenhälften nebeneinander legen und leicht in den Teig drücken. Die Früchte mit etwas braunem Zucker bestreuen, damit sie beim Backen leicht karamellisieren.
6. Die Förmchen im vorgeheizten Ofen 25–28 Minuten goldbraun backen, bis ein Holzstäbchen trocken herauskommt und die Orangenscheiben leicht gebräunt sind. Die Küchlein zehn Minuten in den Formen ruhen lassen.
Anrichtetipps
Die Küchlein direkt in den weissen Souffléformen servieren. Die Orangenscheiben bilden bereits einen schönen Blickfang. Nach Belieben das Gebäck mit Puderzucker bestäuben.
Getränkeempfehlung
Ein trockener Sherry wie Fino oder Manzanilla bringt mit seiner nussigen, leicht salzigen Note eine elegante Tiefe ins Spiel.
Die Bitterstoffe eines Americano kontrastieren wunderbar mit dem Orangenaroma.
Rezeptvariationen
Mit 50 g gemahlenen Mandeln im Teig entsteht eine noch saftigere Konsistenz mit nussigem Aroma.
Ein Esslöffel Grand Marnier oder Cointreau in der Teigmasse verleiht den Küchlein eine alkoholische Note.
Statt Orangen können auch Blutorangen verwendet werden, die dem Gebäck eine intensivere Farbe und einen leicht herben Geschmack verleihen.