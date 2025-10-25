Saftige Schoko-Brownies mit Haselnüssen

Zubereitung (50 Minuten)

1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und die Backform mit Backpapier auslegen, wobei das Papier an den Seiten übersteht. Die ganzen Haselnüsse in einer trockenen Pfanne bei mittlerer Hitze rösten, bis sie duften und die Schale leicht aufplatzt. Nach dem Abkühlen die Häute durch Reiben in einem Küchentuch entfernen und die Nüsse grob hacken.