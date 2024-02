SAG Awards 2024: Margot Robbie im Minikleid mit rosa XXL-Schleppe

Kein Preis für «Barbie»

Robbie war an dem Abend in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» für «Barbie» nominiert, musste sich jedoch Lily Gladstone (37, «Killers of the Flower Moon») geschlagen geben. Auch beim Preis für das «Beste Schauspielensemble in einem Film» ging der Film von Greta Gerwig (40) leer aus und musste sich «Oppenheimer» geschlagen geben. Ebenso wurde Robert Downey Jr. (58) als «Bester Nebendarsteller» für «Oppenheimer» und nicht Ryan Gosling (43) für «Barbie» geehrt.