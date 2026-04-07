«Sag niemals nie»: BR lässt Batic-Leitmayr-Comeback überraschend offen

Die Fans träumen: Detektei BL als Spin–off?

Was die Zuschauer aus dem Finale mitgenommen haben, lässt sich auf Instagram («Tatort», «Wie war der Tatort») nachlesen. Dort entluden sich nach der Ausstrahlung Emotion und Kreativität in einem: «Keiner ist gestorben, Tür auf für neue Geschichten als Detektive», schrieb ein Fan. Ein anderer spekulierte: «Wenn sie nun als Detektive durchstarten, kommt vielleicht bald ein Film darüber.» Und ein Dritter träumte bereits von konkreten Formaten: «Was für ein tolles Ende. Vielleicht gibt's wirklich ein Wiedersehen als kleine Reihe mit den Privatermittlern.»