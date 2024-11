Sagt Stephanie Stumph Ja? «Ein gleicher Nachname wäre schon schön»

Ihr Lebensgefährte sagte «Bunte» unterdessen: «Steffi ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Das stärkste Band haben wir bereits durch unseren gemeinsamen Sohn. Heiraten ist für uns kein Muss.» Aber «ihre Ringgrösse weiss ich schon», fügte der Arzt bei dem Interview am Rande der Bambi–Verleihung in München hinzu. Zu der Veranstaltung begleitete der Mediziner seine prominente Partnerin zwar, schritt allerdings nicht mit ihr über den roten Teppich.