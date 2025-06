Saint-Tropez-Skin: Dieser Beauty-Trend sorgt für Urlaubsflair

Wer dem Look ein besonderes Finish verleihen will, trägt den Blush zusätzlich als Lidschatten auf – oder ergänzt ihn mit einem feinen, schwarzen Lidstrich wie Model Barbara Palvin (31) bei den Filmfestspielen von Cannes 2025. Ein schimmernder Lippenstift in Rosé oder Apricot macht den Look komplett – und lässt den Sommer auch auf den Lippen strahlen.