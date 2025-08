Saison 2025/26: Hier laufen die Bundesliga-Übertragungen

Am 1. August startet die 2. Bundesliga mit dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC (20:30 Uhr) in die neue Saison. In der Bundesliga geht es am 22. August mit dem FC Bayern München gegen RB Leipzig los. Und es gibt gute Nachrichten für alle Fussballfans ohne Pay–TV–Abo: In der kommenden Saison 2025/26 gibt es weiterhin kostenlosen Bundesliga–Fussball im Free–TV, auch wenn die meisten Live–Spiele hinter der Bezahlschranke bleiben.