Sally Kirkland: Golden-Globe-Gewinnerin stirbt mit 84 Jahren

Schwere gesundheitliche Krise

Eine GoFundMe–Seite, die Freunde der Schauspielerin im November 2024 eingerichtet hatten, um Geld für ihre medizinische Versorgung zu sammeln, berichtete von den dramatischen Umständen. «Sie hatte einen Sturz in der Dusche, als sie unbeaufsichtigt war, und verletzte sich an den Rippen und am Fuss sowie durch Schnitte und Prellungen», hiess es darin. Kirkland wurde daraufhin rund um die Uhr in einer spezialisierten Einrichtung betreut.