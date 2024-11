Salma Hayek und François-Henri Pinault haben keinen Ehevertrag

«Ich stehe unter dem Druck, eine bestimmte Menge Geld zu verdienen»

Pinault ist Chef der Luxusmarken des Kering–Konzerns, darunter Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen und mehr. Angewiesen ist die erfolgreiche Darstellerin und Produzentin freilich nicht auf das Vermögen ihres Mannes. Denn sie verdient mit ihren Filmen wie «House of Gucci» und «Magic Mike: The Last Dance» selbst genug. Sie sei auch bestrebt, ihr eigenes Vermögen weiter zu erhöhen, sagte sie im Gespräch mit dem «Wall Street Journal», in dem sie Einblicke in die ehelichen Finanzen gab.