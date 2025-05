Salman Rushdie: Messer-Attentäter muss für 25 Jahre ins Gefängnis

Am 12. August 2022 ist der indisch–britische Schriftsteller Salman Rushdie (77) nur knapp mit dem Leben davongekommen. Ein inzwischen 27–jähriger Mann hatte damals eine Podiumsdiskussion im US–Bundesstaat New York gestürmt, an der Rushdie teilnahm, und mehrfach auf den Autoren eingestochen. Das zuständige US–Gericht hat nun sein Urteil in dem Fall gesprochen: Unter anderem wegen versuchten Mordes muss der Attentäter für 25 Jahre ins Gefängnis, wie unter anderem die «New York Times» berichtet.