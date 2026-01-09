Salt-N-Pepa scheitern mit Klage gegen Universal Music

Musik von Streaming–Plattformen verschwunden

In ihrer ursprünglichen Klage hatten Salt–N–Pepa UMG vorgeworfen, ihre Musik von grossen Streaming–Diensten wie Spotify und Apple Music entfernt zu haben – als Vergeltung für den Versuch, ihre Rechte zurückzufordern. Hits wie «Push It», «Shoop» und «Let's Talk About Sex» seien betroffen gewesen. Das Duo argumentierte, UMG habe damit ihre Möglichkeit eingefroren, von der eigenen Arbeit zu profitieren. Ihre Aufnahmen haben über die Jahre Millionen an Tantiemen und Sync–Deals eingebracht. Allein «Push It» aus dem Jahr 1987 wurde auf Spotify mehr als 210 Millionen Mal gestreamt. Ob Salt–N–Pepa gegen das Urteil Berufung einlegen werden, ist derzeit nicht bekannt.