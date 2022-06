Ihr Ex-Mann muss vor Gericht

Trotz eines Polizeieinsatzes hatten die beiden am 9. Juni auf dem Gelände von Spears' Villa im kalifornischen Thousand Oaks ihre Märchenhochzeit gefeiert - mit Promi-Freunden wie Paris Hilton (41), Madonna (63) und Selena Gomez (29). Ein von der Sängerin später geteilter Clip zeigt sie unter anderem in ihrem traumhaften Hochzeitskleid und in einer weissen, mit Blumen geschmückten Kutsche.